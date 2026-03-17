さつま町に新たな町道が完成 出水市方面と鹿児島市方面を結ぶ さつま町に出水市方面と鹿児島市方面を結ぶ新たな町道が完成し、17日、開通式がありました。 さつま町虎居に開通したのは全長600メートルの町道・川口平川線です。町が2015年から整備を進めてきたもので、国の交付金を含む総事業費およそ13億円をかけ完成しました。国道328号のバイパス道路に 鹿児島市方面と出水市方面へアクセス向上 町の中心部を通る国道32