交通事故で意識不明の中学生 小型ジェット機で福岡の病院へ 交通事故で意識不明となっている男子中学生が17日、奄美大島から福岡の病院へジェット機で搬送されました。NPOの取り組みで、鹿児島県内では初めてです。 奄美大島から福岡の九州大学病院へ搬送されたのは、中学1年の男子生徒(13)です。 先月14日、喜界町で自転車に乗っていたところ、軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっていて、およそ1か月、県立大島病院で手当