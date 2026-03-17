災害時に妊産婦を受け入れる避難所を開設する訓練が鹿児島市で初めて行われました。 「授乳とかおむつ替えの時だけでも、プライバシーが守られる空間があったらいいなと」 訓練は鹿児島湾直下を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、市内で震度6弱を観測したとの想定で行われました。 災害救助法が適用される規模の大規模な災害が発生した場合、鹿児島市では妊産婦を対象にした福祉避難所を市内の4つの医療