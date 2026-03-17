JR九州は17日、去年8月の集中豪雨の影響で運休が続いているJR肥薩線の復旧工事を報道陣に公開しました。 （記者）「肥薩線の災害復旧現場です。こちらでは流された盛り土を積み上げる作業が行われている」 JR肥薩線は去年8月の集中豪雨で線路の土台となる盛り土が崩壊。現在も吉松駅と隼人駅の間で運休していて、バスによる代替輸送が行われています。 復旧工事が、17日公開されたのは、霧島市隼人町嘉例川の表木山駅から日当山