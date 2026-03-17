イラン情勢の悪化による原油価格の高騰で、タクシー業界からは今後の影響を懸念する声が聞かれました。 ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、急上昇している原油価格。県内でおよそ2200台が稼働するタクシー業界への影響は。 鹿児島市の鶴丸交通です。およそ170台のタクシーのうち、160台はガソリンではなく、液化石油ガス＝LPガスを燃料としています。 （市丸グループ・立神剛総務課長）「ガソリン車は10台