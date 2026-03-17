鹿児島県は１７日、この春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、▼1894人が異動し、▼149人が退職、▼257人が新たに採用されます。この記事では、しています。 部長級の退職者は、 長島 和広 総合政策部長、 西 正智 環境林務部長、 竹内 文紀 地域政策総括監、 川畑 敬郎 南薩地域振興局長、 篭原 剛 熊毛支庁長、 厚ケ瀬 英俊 農業開発総合センター兼農業大学長、 坂元 純一 労働委員会事務局長、