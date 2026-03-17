体操女子の宮田笙子さん（21）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。ボブヘアにメチェンした姿を披露した。「思った以上に好評で嬉しい」宮田さんは、「5年ぶりにボブにしました」といい、黒トップスとチェック柄のキャミを合わせたコーデで、イメチェンしたボブヘア姿を投稿した。「ずっとロングだったから想像できなかったけど、思った以上に好評で嬉しい」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒トッ