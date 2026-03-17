鹿児島市は、市立病院の運営・経営を担う「病院事業管理者」に、鹿児島大学の前の学長・佐野輝氏が就任する人事を発表しました。 市によりますと、これまで病院事業管理者は病院長を兼ねていましたが、病院事業の組織体制の強化を図るため、来年度から兼務せず、それぞれ専任となる見通しです。 現在、病院事業管理者と病院長を兼ねている坪内博仁氏は今月末で退職します。佐野氏の任期は来月1日から4年間 新しい病院事業管理者