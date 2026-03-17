三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行の看板＝2025年12月、東京都江東区日本製鉄の米鉄鋼大手USスチールの買収を巡り、国際協力銀行（JBIC）やメガバンクが日鉄に近く計約9千億円を融資することが17日、分かった。巨額買収に踏み切った日鉄の財務を支える狙い。これにより、日鉄の141億ドル（約2兆円）に上る買収資金の調達の枠組みが決まった。融資には三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のほか、三井住友信託銀行が参