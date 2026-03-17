タレントのヒロミ（61）と歌手の松本伊代（60）の長男で俳優の小園凌央（30）が、「どっちが父でしょう？」と問いかけた“そっくり”親子ショットを公開し、話題になっている。【映像】ヒロミ＆松本伊代と写る幼少期の写真これまでもInstagramで、27歳の弟・隼輝も含めた家族ショットや、若かりし頃のヒロミ・伊代との3ショット、誕生日ケーキを目の前にした幼少期の兄弟写真など、家族との写真を披露してきた小園。「長男さん