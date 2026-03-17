山時聡真（20）、菅野美穂（48）が17日、都内で行われたダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、27日公開）チャリティー上映会に登壇した。母と息子のきずなを描いた感動作にちなみ、それぞれの母親からの手紙を代読し合うサプライズを行った。山時は、母の愛がつまった手紙を聞きながら、何度も涙。「俳優という仕事がいちばん親孝行できることだと思うので、たくさん孝行したい」。来ないと思っていた母親を客席に見つけ、「