アジアサッカー連盟(AFC)は17日、マレーシア代表が出場資格のない選手をアジアカップ予選に出場させていたとして、昨年3月25日のネパール戦、同6月10日のベトナム戦を没収試合とすると発表した。試合結果はいずれもマレーシアの0-3敗戦に変更され、マレーシアは勝ち点6の剥奪。この結果、1試合を残してアジア杯出場を逃すことが決まった。マレーシア代表の出場資格を巡っては、国際サッカー連盟(FIFA)が昨年9月下旬、7選手に帰