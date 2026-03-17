今月7日から8日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグ第5節では、2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代の選手42人がピッチに立った。藤枝MYFCでは柏レイソルU-18出身プロ2年目のGK栗栖汰志(19)がいきなりデビューを果たし、上位・大宮相手の勝利に貢献。アビスパ福岡ではFWサニブラウン・ハナン(19)が今季初出場を飾った。AFC U23アジア杯メンバーではセレッソ大阪のMF石渡ネルソン(20)とFW横山夢樹(20)、FC東京のMF佐藤