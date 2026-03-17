アジアサッカー連盟(AFC)は16日、中東情勢悪化のため延期されていたAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の西地区準々決勝を4月19日、準決勝を同22日にそれぞれ一発勝負で開催することが決まったと発表した。ACL2の準々決勝と準決勝は当初ホーム&アウェーで行われる予定だったが、西地区のみ中東情勢の悪化で延期されていた。ACL2西地区準々決勝にはFWクリスティアーノ・ロナウド擁するアルナスルなど4チームが参戦。アルナスル