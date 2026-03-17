侍ジャパンの種市篤暉（27）が3月14日、Instagramを更新。山本由伸（27）らとの同級生会の様子を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「同級生会かなり盛り上がりました！」と投稿されたのは、種市と牧秀悟（27）、藤平尚真（27）、山本由伸（27）、佐藤輝明（27）らの集合写真。それぞれ私服姿でカメラに向かって笑顔を見