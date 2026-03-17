本日の日経平均株価は、中東情勢の先行き不透明感が懸念され、前日比50円安の5万3700円と4日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、配当増額が好感されたホーチキ [東証Ｐ]、ホルムズ海峡の一部船舶通過を受けて買い戻しが向かっ