2025年、インターハイ陸上女子100メートルで優勝を果たした広島皆実高校の松本真奈選手。卒業の日を迎え、皆実高校で過ごした3年間とその先の夢を語りました。3月13日に行われた広島皆実高校の卒業式。■点呼「松本真奈。」「はい。」陸上女子100メートルの高校日本一、松本真奈選手の姿がありました。■広島皆実高校・松本真奈選手「濃い3年間だったので。挑み続けたと思っている。」高校3年間で大きく成長を遂