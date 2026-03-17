この記事をまとめると ■安全運転支援システムが装着されたトラックが増えている ■乗用車のおかしな運転で警告音が鳴るとトラック運転手はストレスを感じやすい ■乗用車の運転手もトラックの運転手もどちらもマナーを守った運転が望まれる 安全運転支援システム装着車に乗るトラックドライバーの苦悩 トラックが絡む重大事故が毎日のように起きている現在の日本。その理由はさまざまであるが、なかには飲酒運転やながらスマホ