5人組ロックバンド「Sadie」のボーカル・真緒がスポニチアネックスの単独インタビューに応じ、音楽の原風景について語った。ギター少年としての出発。そして、ボーカリストとしての覚醒。反骨心から始まった結成の裏側。さらに、人生の分岐点で自らを奮い立たせてきた言葉に迫った。（ヴィジュアル系特集取材班）高校時代のある日。少年は文化祭のステージに立っていた。左肩にはストラップ、右手には使い慣れたピック。ギター