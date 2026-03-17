親族の家に放火したとして逮捕された41歳の女性について、東京地検は不起訴処分としました。去年10月に東京・板橋区にある親族の家に放火した疑いで、警視庁に11月に逮捕された41歳の女性について、東京地検は17日までに不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「諸般の事情を考慮し慎重に検討した結果」としています。