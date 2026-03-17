元AKB48のメンバーでタレント・入山杏奈が17日、訪問看護、美容・健康事業を展開する会社を設立し、代表取締役に就任したことを報告した。自身のSNSで明らかにした。【写真】爽やかな笑顔で…会社設立を報告した入山杏奈入山は「ご報告」と題した文章をSNSに投稿し、「一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました」と報告した。会社名は「Vilada(ビラーダ)