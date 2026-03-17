イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、日産自動車が九州の工場で1200台規模の減産を行うことがわかりました。一時的に中東向けの車を保管するスペースを確保する狙いがあるとみられます。関係者によりますと、日産は子会社の日産自動車九州で生産しているミニバンの「セレナ」など合わせて1200台規模を減産するということです。日産は中東向けには大型SUV「パトロール」などを生産していますが、中東への輸送が滞って