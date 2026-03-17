「オープン戦、オリックス−広島」（１７日、京セラドーム大阪）広島の先発・森下暢仁投手が５回６安打２失点、９２球で降板した。初回と二回は無失点で立ち上がったが、三回に先頭から４連打を浴びて２点を先制された。四回も先頭に三塁打を食らって、ピンチを背負ったが、後続を断って無失点で踏みとどまった。右腕はこの日が今年３度目の対外試合登板。前回の１０日・ＤｅＮＡ戦（横浜）では４回８安打３失点で敗戦投手