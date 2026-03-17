《パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う?》3月16日、俳優であり、5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」のメンバーとしても人気の佐野勇斗（はやと）が、Instagramを更新。最新のヘアスタイルを披露し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。「2025年10月には、佐野さんはドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の役柄で見せた金髪姿が話題を呼びました。ほかにも色気のあるオールバック姿など“七変化