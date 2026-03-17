タレントのフィフィが3月16日、Xを更新。《オスカー授賞式、参加者が去った後の会場…これが日頃、道徳、敬意、環境問題、そして、その他諸々を声高に叫ぶ人たち》とつづり、1枚の写真をアップした。それは、授賞式がおこなわれた米ロサンゼルス・ハリウッドのドルビー・シアターの観客席で、ペットボトルなど飲食した後のゴミが多数、散乱している。第98回の米アカデミー賞授賞式は、現地時間3月15日におこなわれ、『ワン・