3月18日に36枚目となるシングル『サンダルだぜ』をリリースするSKE48。選抜メンバー16名から伊藤実希、太田彩夏、大村杏が登場。シングルのポイントと、近況を語ってくれた。ーー新曲『サンダルだぜ』はどんな曲ですか？太田前々作、前作とは打って変わって、イントロから明るい楽曲です！イメージは「夏」です。フェスやライブで披露したら、皆さんがコールしてくれて盛り上がるんじゃないかと思いました。今から夏に向けて