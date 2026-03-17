大相撲春場所大相撲春場所１０日目（１７日、大阪府立体育会館）、幕内豪ノ山（２７＝武隈）が幕内朝紅龍（２７＝高砂）をはたき込んで９勝目（１敗）。ともに大阪出身でご当所同士の対決を制し、優勝争いの首位を守った。取組後は「最後は引いちゃったけど、体が動いていた。良かったと思います」と振り返り、優勝争いのトップにも「まだそんなに実感も意識もない。明日からが大事じゃないですか」と冷静に残り５日間を見据え