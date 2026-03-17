巨人・平山功太内野手（２２）が１７日、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に「１番・中堅」で先発出場。２点ビハインドの５回に２号ソロを放った。新星が現れたか。この日は第１、２打席ともに投ゴロに終わっていた平山だが、２点を追う５回一死の場面で、フルカウントから相手先発・松本健のフォークボールを捉えた。打球は左中間方向へとぐんぐん伸び、スタンド中段へ。２試合連続となるオープン戦２号ソロとなった。