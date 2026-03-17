◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日・みずほペイペイドーム）中日は、先発した大野が“今季最長”となる６回２／３を投げたものの、７回に３ランを被弾して逆転負けした。３回に２連打で１死一、二塁とピンチを背負ったが、野村を三ゴロ併殺に打ち取り、６回まで２安打とゲームをつくった。１―０の７回、柳町と山川の連打で１死一、三塁とすると、６番・正木に１４４キロ直球を右翼スタンドに運ばれた。続く笹川を