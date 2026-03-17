◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝１７日、栗東トレセン偉業に挑む。クリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）は母に１７年の勝ち馬ファンディーナを持つ良血馬。「お母さんは規格外。相当に完成度も高かったですから」と皐月賞では１番人気に推されたほどの母も手がけた高野調教師は口にする。しかし、レース史上初の母子制覇がかかる一戦への参戦を選択した