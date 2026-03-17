原因は自分にある。が6月〜7月にかけ初のアリーナツアー＜ARENA TOUR 2026 仮ノ現＞（読み：カリノウツツ）を開催することが決定した。本日17日、大宮ソニックシティ 大ホールにて春ツアー＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞初日公演が行なわれ、2部の公演終演後に放映された映像内でアリーナツアーの開催が発表された。アリーナツアーは6月27日と28日に神戸ワールド記念ホール、7月4日と5日に有明アリーナにて、計6公演開催される。チ