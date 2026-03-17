報知杯ＦＲを勝ったギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）への参戦を見送ることになった。馬主のキャロットクラブが３月１７日、発表した。現在、福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出されているが、体調面が芳しくなく、無理をさせない方針を固めたもの。春に使うかどうかは、今後の状態を見ながら判断される。今年は同じくトライ