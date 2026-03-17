今年の箱根駅伝で大活躍を見せ、「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。ＭＣの明石家さんまの唐突な“おねだり”に苦笑する一幕があった。今回は「部活でスゴかった有名人」。番組冒頭、さんまに「あなたが黒田さん。シン・山の神っていうのか。卒業やろ、今年。どうすんの？」と聞かれると「次、また企業の方で陸上