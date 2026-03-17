◆大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が４勝目をあげ、４勝６敗。立ち合いで同・朝翠龍（高砂）を左でおっつけ、右の上手を取った。足を止めずに起こして、押し出した。４勝目に「足は出ていない」と反省を忘れない。最近は取組後にはメモを取るという。「スマホでメモを１〜２行書く。数か月、数年後の相撲につながればいい」と意図を明かす。大阪は２年前に幕内優勝を果たした