少しずつ暖かくなり、そろそろ冬用のアウターに代わる「軽アウター」に目を向けたい季節。欲しいと思った頃にはもう完売……となる前に、早めに確保しておきたいところです。大人のデイリーコーデにおすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場したアイテム。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるジャケットは、春コーデでスタメン入りしそうです。ワンランク上の着こなしを楽しみたい大人女性は、ぜひ