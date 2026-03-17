eillが、19th Digital Singleとして新曲「Glitch*」を4月1日に配信リリースすることが決定した。本楽曲は4月2日からTOKYO MX、BS日テレほかにて放送がスタートするTVアニメ『リィンカーネーションの花弁』のオープニング主題歌となっている。また、リリース情報とともに「Glitch*」のジャケット写真も公開となった。『リィンカーネーションの花弁』の登場人物でヒロインでもある「灰都・ルオ・ブフェット」が描かれており、楽曲の