「もしあのとき、ああしていれば……」そんな後悔を、心のどこかに抱えたまま生きている方も多いのではないでしょうか。失った時間は戻りませんが、その後悔をどう昇華させるかは自分次第です。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 目の前に現れたチャンス 10年前、社内掲示板で海外プロジェクトの公募を見つけました。これまでの自分のキャリアを活かせる、願ってもないポスト。胸は高鳴ったのに、応募画面を前に私の