◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）西十両６枚目・嘉陽（中村）が、東十両３枚目・大青山（荒汐）を引き落として、６勝４敗とした。「止まらずに攻められた」とうなずいた。場所中は大阪・泉大津市にある宿舎に、市内からキッチンカーが出張で来ているという。「ベビーカステラやたこ焼きを食べた。この前はラーメンも来てくれて、とんこつバター味を食べた」と笑顔で話した。この日は同市の南出