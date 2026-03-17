◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが１１日の巨人戦（みずほペイペイ）以来、４試合ぶりの勝利をつかんだ。先発のマウンドに上がった大関は、１４０キロ台中盤の力強い直球とフォークを主体に６回１／３を４安打１失点。いずれも低めに丁寧にボールを集め、三振を５つマークする好投を見せた。打線は中日の先発・大野に６回まで２安打に抑えられていたが、７回１死一、三塁