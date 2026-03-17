生成AIが登場したことで、現代のミュージシャンたちは、それをいろんなシーンでいろんな活用方法を広げ始めている。これまでになかった発想や、これまでは成し得なかったクリエイティブも生まれてくるかもしれない。今回はそんな予感のもとに、ちょっと変わった作品をご紹介してみたい。発露の根源はどこにあるのか、目指す先はどこを見据えているのか…詳細情報が見えない作品ゆえ、トークバトルも混迷を極めることとなった。コメ