那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」が２０２６年ＷＢＣ最後の占いでベネズエラが世界一となると予想した。前回大会は全戦、１次ラウンドは４戦中３戦を的中してきたオリビア。１５日（現地時間１４日）に行われた日本対ベネズエラ戦では「日本勝利」と予想したものの、惜しくも外れる結果となった。あす１８日に行われるアメリカ対ベネズエラの決勝戦については「ベネズエラ