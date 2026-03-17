タレント・三上悠亜が16日、自身のYouTubeチャンネル「ゆあちゃんねる!」を更新し、ユニクロで購入した服などを紹介した。 【写真】エルメス「バーキン」を3つ所有する三上悠亜 オックスフォードシャツ（白、3990円）、クルーネックT（ネイビー、1500円）、スウェットストレートパンツ（グレー、3990円）、ストレートジーンズ（4990円）、バギーカーブジӦ