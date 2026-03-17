グラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜（19）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。13日発売の雑誌「ヤングアニマル」最新号で自身初の表紙＆巻頭グラビアを飾ったことを報告した。 【写真】ハリがすごい！19歳のピチピチBodyに大注目 一ノ瀬は「本日発売のヤングアニマルさんにて、表紙巻頭で掲載させていただきました」と投稿。19歳の透明感あふれるマシュマロボディが際立つ、白とギンガムチェックの2種類の水着姿も添えた。