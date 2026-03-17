女優の藤井美菜(37)が14日、自身のインスタグラムを更新し、女優・加藤ローサ(40)との2ショットを公開した。 【写真】これで20年前！女優恐るべし…加藤＆藤井、映画「シムソンズ」公開初日舞台あいさつ 2人で笑顔でピース。コートを着込んでおり、寒い時期の撮影だったとみられる。「『婚活バトルフィールド37』の第10話に、少しだけ、友情出演させて頂きました。」と報告した。 「ローサ