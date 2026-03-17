俳優の沢村一樹が17日までに自身のインスタグラムを更新。「イベントで8年振りの大阪へ！楽しい時間でした」とホテルの廊下のような場所でスーツ姿を披露した。 【写真】まじアクスタかと！足長～い！イケオジがすぎる♡ イタリアのブランド「エトロ」のスーツで、両手をパンツのポケットに手を突っ込み正面を見据える沢村。モデル出身らしく、洗練された大人の余裕漂うスーツの着こなしを見せ