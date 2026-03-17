知人女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして書類送検された元警察庁キャリア官僚の男性が不起訴処分となりました。去年、知人女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして書類送検された元警察庁のキャリア官僚で30代の男性について、東京地検は17日付で不起訴処分としました。男性は当時、警視庁の課長を務めていました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。