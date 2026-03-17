TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のファンイベント「裏切り者サミット」が17日、都内で行われ、キャストの鈴木亮平、戸田恵梨香、永瀬廉、矢崎滉、塚地武雅が登壇した。【写真】カッコイイ…スーツ姿でサプライズ登場した永瀬廉先日放送の第8話では、これまで視聴者の間で考察が過熱していた“一香＝夏海”説が事実として確定。夏海は家族を守るために一香として生きることを決め、“リブート前”の一香もまた妹