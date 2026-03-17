東京・港区の迎賓館赤坂離宮に「昭和100年」を記念して新設された資料展示室が一般公開されるのを前に、17日、報道陣に公開されました。高市首相とアメリカのトランプ大統領の首脳会談の舞台にもなった迎賓館。新設された資料展示室では、1974年に迎賓館が現在の姿になった当初、海外の要人が実際に使った客室のハンガーや灰皿などの備品を見ることができます。また、1909年に東宮御所として建設されたころからの歴史や、皇室との