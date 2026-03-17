「DREAMS COME TRUE」スタッフの公式X（旧ツイッター）が17日に更新。中村正人（67）の個人アカウントが凍結されたと報告した。 9年ぶりのニューアルバム 「THE BLACK ◯ ALBUM」が18日に発売されるため、この日ポストを連投していた中村。その影響のためか、アカウントが凍結されてしまったという。スタッフの公式Xでは「中村正人ですこのタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません。