＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】花道奥でカメラが捉えた“イケメン”幕下力士優勝争いの行方を占う熱戦が繰り広げられる中、ファンの視線が土俵外の意外な場所へ注がれた。白星を挙げた力士が引き揚げていく花道の奥、カメラに映り込んだ“ある人物”の端正な顔立ちに「座布団持ってる人イケメン」「なんかカッコイイ人いる」と色めき立つ一幕があった。関脇・霧島（音羽山）が、前頭四枚